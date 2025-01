Giovane sequestrato e rapinato a Milano, tre fermi

Tre egiziani di 31, 28 e 24 anni sono stati fermati dalla polizia per avere sequestrato e aggredito un 20enne connazionale a scopo di rapina a Milano. A lanciare l'allarme è stata la stessa vittima, che lo scorso 6 gennaio ha chiamato il numero di emergenza riferendo ai poliziotti di avere incontrato i tre aguzzini nei pressi della metropolitana di Crescenzago, dove si erano dati appuntamento per una compravendita di sostanza stupefacente. Dopo essere stato invitato da due di loro in un bar di via Rovigo per un caffè, lo avrebbero minacciato con un coltello costringendolo a salire a bordo di un'auto, sulla quale si trovava il terzo fermato.

Lì il 20enne è stato immobilizzato e colpito con la lama nel tentativo di estorcergli il codice di sblocco del cellulare, del quale poi i tre si sono impossessati. Liberato circa un'ora dopo, il giovane è riuscito a recuperare il telefono e a nascondersi in un negozio, dove poi è stato nuovamente raggiunto dai rapinatori che lo hanno colpito con calci, pugni e con il coltello. L'intervento dei proprietari del locale ha permesso di far allontanare i due, per poi soccorrere il 20enne che ha avvisato le forze dell'ordine. Mercoledì scorso, dopo aver analizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, i poliziotti del commissariato Villa San Giovanni hanno individuato in via Palmanova un'auto con a bordo i tre egiziani che indossavano gli stessi vestiti usati la sera del 6 gennaio. Il 24enne aveva con sè un taglierino con una lama di 10 centimetri e per questo è stato anche denunciato.



