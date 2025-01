A Milano Centrale ritardi fino a 2 ore, 4 treni cancellati

MILANO, 11 GEN - "Si consiglia di evitare o limitare gli spostamenti in treno a quelli strettamente necessari e di riprogrammare i viaggi rinviabili". E' l'invito che si legge sul sito di Trenitalia dopo la sospensione della circolazione ferroviaria in Stazione Centrale a Milano da stamani alle 7.50 sulle linee per Genova, Venezia e Bologna a causa di "verifiche tecniche - ha fatto sapere Trenitalia, alla linea elettrica" Sono tredici i treni AV in coda, sui 15 in ritardo, e 4 quelli cancellati, annunciati alle 9 sul tabellone delle partenze in stazione Centrale, a Milano. I ritardi vanno da 10 a 120 minuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA