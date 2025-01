A Milano 50 metri di fila a sportello assistenza di Trenitalia

Una coda di persone lunga circa 50 metri occupa lo spazio davanti all'ufficio assistenza clienti di Trenitalia al piano terra della stazione centrale di Milano. Si tratta per lo più di persone che vogliono ottenere il rimborso per un treno cancellato.

Tra loro anche Lola, di Lille in Francia. "Devo chiedere il rimborso per poi prendere un bus e andare a Bergamo, all'aeroporto".

Più contenuta invece, meno di una ventina di persone, la coda allo sportello di Trenord, lí accanto. "Mi hanno cancellato il treno, vorrei sapere se ci sono alternative" spiega Dalila.

Nel frattempo continuano gli annunci audio di ritardi e cancellazioni, con la spiegazione che la causa è una anomalia alla linea aerea ferroviaria a causa del passaggio di un treno nella stazione centrale. Sui tabelloni la situazione è in lieve miglioramento rispetto alla mattinata. Ci sono alcune cancellazioni e il ritardo maggiore segnalato è quello di un treno Alta Velocità in partenza per Roma Termini, il numero 8619, che partirà con 70 minuti di ritardo. Poi altri tre convogli hanno ritardo tra i 10 e i 70 minuti. Gli altri sono segnalati al momento come regolari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA