Incendio in capannone nel Milanese, tre in ospedale

Un incendio scoppiato la notte scorsa ha causato il ferimento di tre persone, nessuna in modo grave, in un capannone industriale a Rho, nel Milanese. Uno dei dipendenti è stato portato all'ospedale Niguarda con lievi ustioni, mentre altri due sono stati ricoverati per sintomi di intossicazione dopo aver cercato di spegnere l'incendio con un estintore.

Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco.

L'incendio è scoppiato alle due di stanotte all'interno della Itelyum, un'azienda

che confeziona solventi organici nel comune di Rho. Nell'esplosione di un fusto contenitore in fase di carica -

spiegano i vigili del fuoco - sono rimasti feriti tre operai e trasportati negli ospedali di Niguarda e Rho per aver inalato

fumi e riportato leggere ustioni. Sette i mezzi intervenuti sul luogo dell'incendio e provenienti dalle sedi di Rho, Garbagnate, Inveruno e dalla Centrale di via Messina da dove è stato necessario inviare sul

posto anche gli esperti del nucleo Nucleo batteriologico chimico radiologico. L'area, dopo essere stata bonificata e messa in

sicurezza, è stata posta sotto sequestro dall'ATS. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato

l'esplosione del fusto







