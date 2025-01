Conceiçao: 'Mercato? Il club vuole parlarne ma timing sbagliato'

"La dirigenza ha provato a parlarmi di mercato ma il momento era sbagliato perché avevamo partite importanti. Adesso non è il timing giusto, in questo momento la cosa più importante per me è la partita col Cagliari, il giorno dopo forse avremo tempo di parlare anche di questa cosa, che sicuramente è importante": lo rivela il tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia del match contro il Cagliari a San Siro.

Durante la conferenza però gli viene comunque chiesto se Rashford, nel mirino del club rossonero, è un giocatore che può migliorare il Milan: "Ci provate in tutti i modi (ride, ndr). In Portogallo è anche peggio. Rashford è un bel giocatore come tanti altri, vediamo quello che succede".



