Asaps, nel 2024 in Lombardia uccisi 79 pedoni

Nel 2024 in Italia i pedoni morti in incidenti stradali sono stati 475. La regione con più morti è stata la Lombardia, con 79 decessi a fronte dei 51 dell'anno precedente, seguita dal Lazio con 59 (71 nel 2023) e dalla Campania con 53 (44). Emerge dai dati diffusi dall'Osservatorio Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale.

Il dato, spiega Asaps, è parziale, visto che non tiene conto dei feriti che perdono la vita negli ospedali a distanza di mesi.

Istat nel 2023 aveva contato in Italia 485 decessi, con un dato consolidato. E' poichè appunto l'Asaps non intercetta tutti i decessi che avvengono in ospedale nei trenta giorni successivi il sinistro, "nel 2024 si supereranno i dati tragici dell'anno precedente".



