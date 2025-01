La circolazione dei mezzi pubblici a Milano è "regolare su tutte le linee". Lo fa saper Atm (Azienda trasporti milanesi) in relazione allo sciopero generale proclamato per oggi dal sindacato Faisa Confail e che durerà dalle 8.45 alle 12.45. "Le metro restano aperte e tram, bus e filobus sono in servizio", comunica l'azienda.



