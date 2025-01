Studio Università Cattolica, consumatori più ottimisti

Gli italiani vedono con più ottimismo rispetto a tre anni fa la loro condizione economica.

Lo certifica un'indagine dell' "EngageMinds Hub - Consumer, Food & Health Research Center, Centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute dell'Università Cattolica, campus di Cremona. Se infatti nel 2022 coloro che percepivano come peggiore rispetto la passato la propria condizione economica erano quasi 5 su 10, a inizio 2025 sono diventati poco più di 2 su 10.

Tra questi ultimi, per l'analisi, ci sono persone con un titolo di studio medio (il 31%) che non hanno un chiaro orientamento politico (il 35%) e con una mentalità "cospirazionista" (il 43%).

In lieve crescita la percentuale di chi ha fiducia nella crescita economica del Paese nei prossimi 12 mesi: nel 2023 era il 7%, nel novembre 2024 era il 10%. Anche se, sempre guardando al futuro, poco più di 1 persona su 10 ritiene probabile che nei prossimi 5 anni l'intero Paese godrà di un periodo di costante benessere, mentre poco più di 4 su 10 valuta che si incrementeranno disoccupazione e crisi economica.

"L'indagine mostra un incremento sebbene minimo di tutti gli indici del consumer sentiment - ha spiegato Guendalina Graffigna, direttore del Centro di Ricerca EngageMinds HUB della Cattolica e responsabile scientifico dell'indagine -: dal 58% del gennaio 2024 si passa al 61% per quanto riguarda la condizione famigliare mentre per quella del Paese si sale dal 59% al 64%. L'indice sulle aspettative future in merito all'andamento economico cresce passando dal 57% di gennaio 2024 al 59% della nostra ultima rilevazione" Nonostante guerre, inflazione e ristagno di alcuni comparti produttivi per Graffigna "la fiducia degli italiani ha tenuto".

Un clima che, ha aggiunto, "è un riflesso della resilienza e della capacità di adattamento che contraddistinguono il nostro Paese".



