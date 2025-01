San Siro, Sala: 'Piano economico dai club entro febbraio'

Sulla vicenda del nuovo stadio che sarà realizzato a San Siro "ci aspettiamo che entro fine febbraio Inter e Milan ci consegnino il nuovo piano economico finanziario, con le osservazioni che devono tenere conto di quanto emerso dal dibattito pubblico e dalla delibera del consiglio comunale". Lo ha spiegato il sindaco Beppe Sala a margine della visita all'hub di prima accoglienza dei senzatetto.

"Da lì si dovranno trovare formule per avere un'offerta da parte delle squadre, noi faremo quello che l'avvocatura ci dirà di fare - ha aggiunto parlando della vendita dell'area e dello stadio ai club - . Siamo pienamente in linea con l'idea di riuscire a cedere area e stadio prima delle vacanze estive. Per essere precisi ci aspettiamo entro febbraio il piano".



