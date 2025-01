Sala, con le zone rosse non risolviamo il problema

Sulle zone rosse istituite in alcune città italiane tra cui Milano, "ci possono essere opinioni diverse. Quando il prefetto mi ha parlato dell'idea di sperimentarle io ho detto proviamo, la bacchetta magica non ce l'ha nessuno e bisogna lavorare anche con modalità nuove". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della visita all'hub di prima accoglienza per i senzatetto in città.

"Io sarò sempre al fianco di chi prova a lavorare, di chi lavora più di chi polemizza", ha aggiunto.

L'ex capo della Polizia e attuale consulente per la Sicurezza del Comune Franco Gabrielli, è stato critico sulle zone rosse in una intervista. "Quello che ha detto Gabrielli, al di lá che poi dal titolo è sembrato che fosse contrario, è che, ed è il mio pensiero, le zone rosse non sono sufficienti. Non dobbiamo pensare che con le zone rosse risolviamo il problema", ha concluso.



