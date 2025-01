Eurolega: Maccabi Tel Aviv-EA7 Milano 74-107

Nel giorno del proprio 89esimo compleanno, l'Olimpia Milano si regala una serata di festa. La squadra di Ettore Messina infila la seconda vittoria esterna consecutiva in Eurolega e si pianta in piena zona playoff (11-9). Il successo contro il Maccabi (107-74), sul campo neutro di Belgrado, è netto, con una ripresa dominata (+38massimo vantaggio, 102-64) e ben cinque giocatori in doppia cifra (18 per Shields, 17 per LeDay e Mirotic). Gli israeliani, squadra costretta ad allenarsi tra Tel Aviv e la Serbia a causa della guerra a Gaza, sono desolanti e concludono con un incredibile 1/21 da tre, sbagliando i primi 20 e segnando il solo tiro a 50'' dalla sirena. Impossibile competere per percentuali del genere. "Abbiamo giocato bene da subito - commenta Messina - e fatto perdere fiducia agli avversari. E' diventato così molto semplice grazie al contributo di tutti noi".



