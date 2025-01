Cagliari: Luvumbo resta out, col Milan rischia anche Mina

Mina e Luvumbo ancora in forse per la partita di sabato sera contro il Milan a San Siro.

Difensore e attaccante del Cagliari anche oggi hanno lavorato a parte: quasi scontato il forfait dell'angolano, lontano dal terreno di gioco da quasi un mese. Per Mina qualche speranza rimane anche se la sensazione è che questa volta possa scattare un turno di riposo in vista della successiva battaglia in casa contro il Lecce: una gara che, badando al sodo, per il Cagliari è molto più importante (è uno scontro diretto) rispetto al match con i rossoneri. Tra l'altro Mina è anche diffidato: con un giallo a Milano salterebbe automaticamente il Lecce.

Quasi scontato il battesimo di fuoco di Caprile, appena arrivato dal Napoli: il portiere in Campania si è sempre allenato regolarmente. L'ultima volta in campo risale allo scorso 5 dicembre: era titolare in Coppa Italia nella gara contro la Lazio persa 3-1. In campionato Caprile ha giocato l'ultima partita lo scorso 20 ottobre contro l'Empoli.

Oggi ad Assemini Nicola ha puntato molto sulla tattica. Se dovesse mancare Mina, Palomino è pronto. Dubbio sulla sinistra con Augello che potrebbe essere utilizzato più alto davanti a Obert: il sacrificato potrebbe essere Felici.



