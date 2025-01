Basket: assegnato a Dan Peterson il premio Nico Messina

Sarà conferito a Dan Peterson il premio nazionale "Nico Messina", giunto alla sesta edizione, e intitolato all'allenatore di pallacanestro - nato a Potenza nel 1922 e morto nel 2005 a Genova - che a cavallo degli anni Sessanta e Settanta fu protagonista sulla panchina della mitica Ignis Varese, scoprendo anche Dino Meneghin. La cerimonia del premio è programmata per lunedì prossimo, 13 gennaio, alle ore 18.30, nel teatro Stabile del capoluogo lucano.

Nelle prime cinque edizioni del "Messina" sono stati premiati gli allenatori Boscia Tanjevic, Carlo Recalcati, Valerio Bianchini, Sandro Gamba ed Ettore Messina.

"Poco conosciuto a Potenza e in Basilicata - è scritto in un comunicato diffuso dal Comitato regionale lucano della Federbasket, che organizza il premio - Messina allenò per molti anni nel campionato di serie A, vincendo due scudetti (nel 1969 e nel 1978) e due Coppe Italia (nel 1969 e nel 1970) con la Pallacanestro Varese, e proprio a Varese 'scoprì' Dino Meneghin, il primo giocatore italiano ad entrare nella Naismith Memorial Basketball Hall of Fame e considerato da tutti il più grande giocatore italiano di tutti i tempi. Messina allenò anche Derthona Basket, Virtus Bologna, Napoli Basket, Pallacanestro Firenze, Amg Sebastiani Rieti e Pallacanestro Brindisi".

Peterson, nato il 9 gennaio 1936 a Evanston, nello Stato dell'Illinois (Usa), tra gli anni '70 e '80 ha vinto una Coppa Campioni, una Coppa Korac, quattro scudetti e due Coppe Italia con l'Olimpia Milano, uno scudetto e una Coppa Italia con la Virtus Bologna. È membro della "Fiba Hall of Fame".

