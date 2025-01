Bambino di 4 anni investito da un'auto nel Pavese, è grave

Un bambino di 4 anni è stato investito da un'auto oggi pomeriggio, poco dopo le 16, a Mede, in provincia di Pavia. Il bimbo è stato subito soccorso dagli operatori del 118. Considerata la gravità delle sue condizioni (i sanitari l'hanno giudicato in codice rosso, avendo riportato un trauma cranico e lesioni alle gambe), è stato trasferito in elicottero all'ospedale Niguarda di Milano.

Il fatto, sul quale sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica, è avvenuto in via Garibaldi.



