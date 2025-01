Atalanta, Retegui e Cuadrado non rientrano a Udine

Sarà con la Juventus il 14 gennaio o al più tardi col Napoli il 18 il rientro in campo di Mateo Retegui e Juan Cuadrado, non ancora tornati ad allenarsi in gruppo con l'Atalanta ma al secondo giorno di lavoro individuale a Zingonia. Il centravanti azzurro, lesionatosi il retto femorale sinistro il 23 dicembre scorso con l'Empoli, dovrebbe essere il primo a tornare a disposizione, ma è quasi impossibile che possa essere inserito tra i convocati in occasione dell'anticipo del sabato pomeriggio a Udine avendo la sola rifinitura di venerdì per recuperare del tutto.

Non saranno forzati i tempi di recupero, soprattutto per il laterale colombiano che a fine 2024 ha sofferto una lesione muscolo-fasciale al bicipite femorale destro. Contro l'Udinese ci sarà comunque il tridente, adattando De Ketelaere, Zaniolo o il jolly Pasalic da prima punta in linea con Lookman. Nel primo caso, a destra giocherebbe Samardzic. Conferme per Kossounou-Hien-Kolasinac in difesa a protezione di Carnesecchi e per la coppia in mediana De Roon-Ederson, mentre sulle corsie Zappacosta sembra l'unico a dare certezze con Ruggeri e Bellanova a contendersi l'altra maglia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA