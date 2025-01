Aiuto psicologico agli studenti,1,6 milioni agli atenei lombardi

Il ministero dell'Università e della Ricerca ha finanziato con un milione 600 mila euro che serviranno a promuovere progetti per il benessere psicologico degli studenti.

Più precisamente ad essere finanziato è un partenariato di atenei di cui è capofila l'università di Milano Bicocca, ma che coinvolge altri otto Atenei dall'Accademia di Brera, all'università di Bergamo, dalla Statale alla Bocconi. Il finanziamento rientra nell'Avviso Pro Ben, che ha una dotazione di circa 20 milioni di euro a cui si aggiungono 35 milioni del Fondo di Finanziamento ordinario per promuovere iniziative a favore dell'inclusione degli studenti, con riferimento in particolare all'attivazione o al potenziamento di servizi di supporto come gli sportelli antiviolenza.

I fondi serviranno a proseguire con le attività già pianificate, potenziandole in una ottica di medio e lungo periodo.

"Abbiamo il dovere di agire di fronte a un disagio diffuso tra gli studenti, un fenomeno che non può e non deve essere ignorato - ha spiegato la minista Anna Maria Bernini - Le fragilità dei giovani, accentuate dal periodo pandemico, richiedono attenzione e risposte concrete. Non possiamo permettere che gli studenti siano schiacciati dagli errori, che fanno parte di qualsiasi percorso formativo. La storia della scienza ci insegna che anche gli sbagli possono essere terreno fertile per intuizioni straordinarie",.

All'Università degli Studi di Milano-Bicocca sono stati assegnati 379.999,98 euro in qualità di capofila del partenariato. All'Università degli Studi di Milano 270.000 euro, all'Università degli Studi di Brescia 205.000 euro, all'Università Luigi Bocconi 96.000 euro, al Politecnico delle Arti di Bergamo 96.000 euro, all'Università degli Studi di Bergamo 192.000 euro, a Humanitas University 96.000 euro, all'Università degli Studi dell'Insubria 192.000 euro e all'Accademia di Belle Arti di Brera 50.000 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA