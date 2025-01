A Brera +14% di visitatori, nel 2024 superato il mezzo milione

Per la prima volta nella sua storia Brera ha superato il mezzo milione di visitatori. Nel 2024 sono stati esattamente 545.719, con un aumento del 14% dei biglietti staccati e del 12% dei ricavi.

Successo a cui si aggiunge il traguardo storico dell'apertura - lo scorso 6 dicembre - di Palazzo Citterio, la sede di Brera dedicata alle opere dal Novecento ad oggi, con cui si è realizzato, dopo cinquant'anni, il progetto della Grande Brera.

Sono stati 11.540 i visitatori. Per ora infatti la sede di Brera 'Modern' è aperta solo dal giovedì alla domenica, con una capienza massima di 800 visitatori al giorno che hanno potuto ammirare le oltre 200 opere delle collezioni Jesi e Vitali, da Carrà e Morandi a Boccioni e Picasso, alle tre mostre "'Renaissance Dreams, capitolo 'La Pittura'" di Refik Anadol, uno degli artisti digitali più celebri al mondo al piano terra; la rassegna "La Grande Brera. Una comunità di arti e scienze", a cura di Luca Molinari e "Mario Ceroli. La forza di sognare ancora", a cura di Cesare Biasini Selvaggi.

"Il primo bilancio della Grande Brera, che è già un polo di attrazione internazionale - ha osservato il direttore Angelo Crespi -, è molto positivo e ne sono molto felice, pensando che il New York Times ha recentemente messo la Grande Brera tra i 52 luoghi da visitare nel mondo durante il 2025". Considerando anche i dati del Cenacolo, che ora è diventato responsabilità di Brera, con 528.189 mila i biglietti nel 2024, il polo ha sfiorato 1.100.000 visitatori.

