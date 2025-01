Paola Donelli è Marketing Director Italia e Albania di Coca-Cola

Paola Donelli è stata nominata Frontline Activation Marketing Director Italia e Albania, per coordinare il team che gestisce le strategie di marketing e comunicazione dei brand di The Coca-Cola Company nei due Paesi.

Lo rende noto la società in una nota.

Laureata in Business Administration all'Università Bocconi, dove ha sviluppato competenze in marketing, trade marketing e business management, Donelli ha una solida esperienza di oltre 25 anni, maturata in grandi aziende multinazionali leader nel settore FMGC.

"Sono felice di entrare a far parte di The Coca-Cola Company e di iniziare questa nuova avventura - afferma Paola Donelli in una nota -. Una sfida che ho accettato con entusiasmo, con l'obiettivo di rafforzare insieme alla mia squadra il valore dei brand dell'azienda, continuando a puntare su una combinazione di iconicità e innovazione".



