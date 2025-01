Edoardo Riganti Fulginei sul palco contro la malattia di Lafora

E' una malattia tra le più rare che esistano al mondo e colpisce gli adolescenti che, per mancanza di cure risolutive, hanno una prospettiva di vita che non supera i trent'anni. Per aiutare la ricerca genica per trovare una terapia adeguata in grado di azzerare la Malattia di Lafora, il 10 gennaio, al Teatro Carcano di Milano, si terrà un concerto di beneficienza, Organizzato con il contributo dell'associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto, dalle 20.30 si esibirà il giovane pianista ma già noto in tutto il mondo Edoardo Riganti Fulginei che interpreterà composizioni di Liszt, Chopin e Rachmaninov.

I fondi raccolti - la donazione è libera- saranno usati per finanziare Il Progetto di Terapia Genica per la Malattia Rara di Lafora e quindi per andare avanti con la ricerca alla quale, per via della estrema rarità di questa patologia, sono destinati fondi insufficienti: nel 2023 in Italia i casi erano 30 e nel mondo 250. Causata da un'alterazione genetica i primi sintomi di questa grave patologia sorgono in età adolescenziale. In breve tempo i ragazzi iniziano ad avere crisi epilettiche, gravi disturbi psicomotori, con una progressione che porta a deterioramento cognitivo e completa invalidità.

L'Associazione Malattie Rare Mauro Baschirotto, promotrice dell'evento, è nata nel 1989 nel ricordo del giovane Mauro, morto per una rara sindrome autoimmunitaria. E' stata fondata per effettuare studi e ricerche nell'ambito di quelle malattie che sono quasi sempre caratterizzate da difficoltà diagnostiche e terapeutiche e da anni è anche un punto di riferimento per i giovani pazienti colpiti da questa rara patologia e le loro famiglie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA