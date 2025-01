Calcio: Inter, Calhanoglu out contro il Venezia

L'Inter dovrà molto probabilmente fare a meno di Hakan Calhanoglu per la sfida contro il Venezia.

Il centrocampista turco, che si è fermato nella finale di Supercoppa italiana contro il Milan dopo circa mezzora, si è sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti clinici e strumentali: gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra.

"La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno", ha spiegato il club nerazzurro in una nota. L'Inter scenderà in campo domenica in trasferta contro il Venezia, per poi sfidare mercoledì il Bologna a San Siro nel recupero della diciannovesima giornata.



