Al Mudec Photo apre la mostra "The creation of a diva'

Apre il 17 gennaio nello spazio Mudec Photo di Milano, in concomitanza con il via della fashion week, la mostra "The creation of a diva', promossa da Guess. Al centro della retrospettiva, le modelle e le campagne pubblicitarie più iconiche del brand, in un percorso immersivo che svela l'universo creativo di Paul Marciano e il suo talento nello scoprire nuovi volti e trasformare giovani promesse in icone.

Le campagne pubblicitarie, immortalate da fotografi come Ellen Von Unwerth, Wayne Maser, Bryan Adams e Dewey Nicks, evocano il fascino della vecchia Hollywood reinterpretata attraverso donne moderne. Dalla prima "GUESS Girl", la giovane Estelle Lefebure, fino a supermodelle di fama mondiale come Claudia Schiffer, Eva Herzigova, Naomi Campbell e Anna Nicole Smith, Guess ha contribuito a lanciare le carriere di alcune delle stelle della moda.

La mostra intreccia la storia del marchio con gli avvenimenti globali del mondo della moda, del costume e della cultura americana, in una narrazione che affonda le radici nell'epoca analogica della pellicola, per confluire nella fluidità del digitale.



