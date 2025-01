A Milano i tram in versione cinema e caffè di Louis Vuitton

Per lanciare la riedizione della collaborazione con l'artista giapponese Takashi Murakami, Louis Vuitton ha trasformato due tipici tram milanese in un cinema e un caffè letterario, entrambi rivestiti del caleidoscopico Monogram Multicolor.

I visitatori, contattando il servizio clienti di Louis Vuitton (+39 02 00 660 88 88) o attraverso il sito www.louisvuitton.com, potranno salire a bordo dei due tram eccezionali, che seguono itinerari personalizzati tra le vie del centro di Milano.

Il primo è un cinema itinerante, al cui interno vengono proiettati video e immagini rappresentativi dell'universo immaginifico creato 20 anni fa dall'artista per la Maison. Il secondo veicolo, sempre fornito da Atm, è un caffè letterario tutto realizzato in un'accesa tonalità di rosa, con tavolini rivestiti nella tipica fantasia della griffe.

Ad accogliere i visitatori, ai capolinea di piazza Castello e piazza Fontana, due pensiline decorate dal logo LV Hands, realizzato dall'artista per la Maison agli inizi degli anni 2000.



