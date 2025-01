Lotteria Italia: L'Autogrill del primo premio, 'felicissimi'

"Tutti i nostri clienti come prima cosa ci chiedevano del biglietto. Poi ordinavano". Contattata da Agipronews, non nasconde tutte le proprie emozioni una dipendente dell'Autogrill Somaglia Ovest, in provincia di Lodi, dove è stato centrato il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro grazie al tagliando serie T, numero 173756. "Noi qui siamo abituati a lavorare tanto, ma da stanotte veramente non ci stiamo fermando un attimo. Siamo davvero felicissimi. Non si è ancora palesato nessuno, speriamo che qualche buon sammaritano si faccia vivo e si ricordi di noi, di chi gli o le ha cambiato la vita vendendo il biglietto vincente e magari ci faccia un bel regalo", dice ancora .

Come per tutta Italia, anche nell'Autogrill Somaglia Ovest quest'anno c'è stato un vero e proprio boom di biglietti staccati. "E' impossibile provare a capire chi possa aver comprato il fortunato tagliando, ne abbiamo venduti veramente tanti", dice ancora ad Agipronews. "Non abbiamo molti clienti abituali, essendo un autogrill, ma più di passaggio. In passato ci sono state altre vincite, ma è la prima volta che un importo così alto si verifica qui".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA