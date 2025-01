'Lavoratori museali sfruttati', inchiesta su paghe da 4 euro

Per stipendi al di sotto della soglia di povertà, con retribuzione netta di poco meno di 5 euro a quasi 6 euro e 50, la Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario in via d'urgenza con la contestuale nomina di un amministratore giudiziario della società Cooperativa Fema che fornisce personale per eventi e per i servizi museali.

Il provvedimento, che dovrà essere convalidato dal gip, è stato firmato dal pm di Milano Paolo Storari, il quale ha accusato il presidente di Fema di caporalato in quanto avrebbe reclutato, fino al luglio dell'anno scorso, "manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori".

La cooperativa, che ha come committenti, si legge nell'atto, i più importanti enti culturali a livello internazionale (tutti estranei all'indagine), come le fondazioni del Piccolo Teatro, del Teatro alla Scala, de I Pomeriggi Musicali, de La Società dei Concerti, dell'Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico e del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica, e poi l'Orchestra Filarmonica della Scala e la Fiera di Milano, non è l'unica ad essere finita nel mirino della magistratura. Ci sono anche le cooperative Domina e Socoma, i cui vertici risultano indagati, ma che però non sono state oggetto del decreto in quanto hanno adeguato gli stipendi agli standard previsti dalla legge con aumenti fino al 40 per cento.



