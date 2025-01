Incendio a Corsico, collassa il tetto di un palazzo

Un incendio è scoppiato verso le 18 nel sottotetto di un palazzo di Corsico, in via Vincenzo Monti.

Le fiamme hanno invaso tutta la struttura soprastante avvolgendola nel giro di pochissimi minuti.

I condomini sono comunque riusciti ad uscire in tempo, prima del collasso del tetto. I vigili del fuoco, che sono riusciti a circoscrivere le fiamme, hanno spiegato che non si registrano feriti o intossicati anche se alcuni occupanti sono dovuti ricorrere alle cure mediche dei sanitari a scopo precauzionale.



