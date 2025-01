Assessora Lombardia, con Rosita Missoni perdiamo un'icona

"Oggi, nel giorno dell'ultimo saluto a Rosita Missoni, ci stringiamo con profonda commozione alla famiglia e rendiamo omaggio a una donna straordinaria che ha segnato la storia della moda e dell'eccellenza lombarda.

Rosita Missoni non è stata solo una stilista visionaria, capace di trasformare la maglieria in arte e colore, ma anche un'autentica ambasciatrice del genio creativo e della tradizione del nostro territorio nel mondo". Lo afferma Barbara Mazzali, assessora al Turismo, Moda-Design e Grandi Eventi di Regione Lombardia oggi in occasione delle esequie della stilista Rosita Missioni, fondatrice insieme al marito Ottavio della nota maison di moda. I funerali si terranno nel pomeriggio nella basilica di Sant'Ambrogio, a Milano. "In questa giornata così dolorosa - prosegue l'assessora - voglio esprimere, a nome di Regione Lombardia e mio personale, vicinanza e cordoglio ai suoi cari. Il suo ricordo continuerà a vivere non solo nelle sue creazioni, ma anche nell'ispirazione che ha saputo trasmettere a generazioni di stilisti e imprenditori. Con Rosita Missoni perdiamo un'icona della moda e del design, ma soprattutto un orgoglio lombardo e un esempio eterno di creatività e umanità. Grazie, Rosita, per aver reso la moda lombarda una leggenda e per aver dimostrato al mondo che l'eleganza è un linguaggio universale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA