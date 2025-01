Accoltellata dal marito, ancora grave e in prognosi riservata

Restano molto gravi ma stazionarie le condizioni della donna di 39 anni accoltellata ieri mattina nel parcheggio della Lidl di Seriate (Bergamo) dal marito Daniel Manda, poi bloccato da alcuni clienti del supermercato e arrestato dai carabinieri.

La donna è stata colpita con almeno 14 coltellati su tutto il corpo e si trova in prognosi riservata all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Il marito sarà interrogato domattina in carcere a Bergamo dal giudice per le indagini preliminari Lucia Graziosi, difeso dall'avvocato d'ufficio Alessandro Zonca. Manda, camionista di 48 anni, era già stato denunciato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia e aveva terminato di essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima il primo ottobre scorso, anche a seguito della remissione di querela da parte della moglie. Il procedimento era però andato avanti e a novembre era comunque comparso in Tribunale di Bergamo per rispondere dell'accusa di maltrattamenti aveva patteggiato due anni e 4 mesi. La moglie, pedinata di fatto da due giorni, a quanto si apprende, era intenzionata a sporgere a breve una nuova denuncia. Ora è accusato di tentato omicidio e stalking.



