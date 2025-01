Supercoppa: Theo Hernandez 'partita bella, mi sto rimettendo'

"Abbiamo fatto una partita molto bella. È stato un momento difficile per me, però mi sto mettendo a posto, non sono ancora al 100% ma posso aiutare la squadra come ho fatto oggi": sorride Theo Hernandez, parlando a Sport Mediaset, dopo la vittoria in rimonta del Milan sull'Inter nella finale di Supercoppa. Ed è un risultato incredibile anche perché Conceiçao è arrivato una settimana fa sulla panchina rossonera.

"E' anche colpa nostra se Fonseca è andato via, non solo colpa sua. Gli auguro il meglio. Con Conceiçao abbiamo avuto poco tempo ma lo abbiamo sfruttato bene. Una dedica? Lo dedico a mia moglie, a mio figlio, ora arriva anche una femmina...".



