Supercoppa: Ibrahimovic, Milan fara' qualcosa sul mercato

La Supercoppa, comunque vada, non influenzera' le strategie di mercato del Milan, che nella sessione di gennaio "qualcosa" fara'. Lo ha assicurato Zlatan Ibrahimovic, ai microfoni di Sport Mediaset, prima della finale di Supercoppa tra Inter e rossoneri. "Un'eventuale vittoria in Supercoppa può condizionare il mercato? No, non cambierà tanto - le parole del dirigente - Stiamo valutando e discutendo varie situazioni di mercato e qualcosa succederà. In quale ruolo? Dobbiamo parlarne col nuovo allenatore, ma è troppo concentrato su questa finale e non abbiamo ancora parlato. Come club comunque c'è sempre una strategia, un piano: è tutto sotto controllo" Ibra ha poi parlato del nuovo allenatore, Sergio Conceiçao: "Sì, mi piace: la squadra poi ha reagito bene, c'è energia e armonia. Tutta la squadra è carica, stanno facendo un grande lavoro, il mister è arrivato da pochi giorni ma già qualcosa è successo. La squadra lo sta accettando ed è molto bello. Adesso se qualcosa dovesse andare storto c'è anche lui ad arrabbiarsi, non solo io? C'è un bell'equilibrio - ha concluso Ibra -. Forse adesso io faccio un passo indietro, io darò più abbracci e lui userà più il bastone. O se no viceversa, se non basta lui arrivo io". 5-10 minuti (sorride, ndr)",



