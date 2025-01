La Procura di Milano apre una indagine su presunte violenze in piazza Duomo

La Procura di Milano domani aprirà formalmente un'inchiesta sulle presunte aggressioni e molestie sessuali che una studentessa di Liegi, come ha raccontato in una intervista su un quotidiano online del Belgio, avrebbe subito con cinque suoi amici la notte di Capodanno in piazza Duomo. L'indagine per violenza sessuale di gruppo, per ora senza indagati, verrà aperta in base a notizie di stampa, in attesa di una denuncia della ragazza, e sarà coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia di Stato che nelle scorse ore ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Da quanto si è saputo, gli agenti della Squadra Mobile delegati dalla Procura, stanno già scaricando le immagini delle telecamere e nelle prossime ore cominceranno ad analizzarle per cercare i riscontri al racconto della studentessa. Inoltre stanno individuando gli altri componenti del gruppo per ascoltare la loro versione dei fatti. Di uno sono già stati reperiti i dati e il numero di telefono e nelle prossime ore verrà contattato, così come verrà contattata la ragazza per raccogliere le deposizioni. La giovane di Liegi, che ha annunciato che sporgerà denuncia alle autorità del Belgio, ieri ha riferito che "l'aggressione è avvenuta dopo la mezzanotte, credo fosse passata da una ventina di minuti, all'ingresso della Galleria, non molto lontani dalla postazione in cui c'erano alcuni poliziotti in piazza Duomo", ai quali la comitiva di amici avrebbe chiesto dove poter trovare un taxi "per rientrare in sicurezza in albergo". Secondo la ragazza gli uomini delle forze dell'ordine non sarebbero stati in grado di accorgersi di quel che stava accadendo "perché eravamo dietro a una colonna. C'era molta confusione, moltissima gente. Siamo stati circondati da tanti uomini, credo fossero 30 o 40" che avrebbero cominciato ad allungare le mani. "Tutti siamo stati toccati . Non ci hanno spogliati, non siamo stati buttati a terra e non siamo caduti, anche perché era difficile muoversi: c'era moltissima gente".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA