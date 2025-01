In Lombardia il maltempo 'annulla' befane e cortei dei magi

Ad Abbadia Lariana per tradizione i re Magi arrivano con una barca dal lago di Como, a Milano attraversano la città partendo da piazza Duomo. In entrambi i casi però gli eventi sono stati annullati a causa della pioggia e del maltempo, come accaduto in diverse località del Nord della Lombardia.

Sfilata e concerto per l'arrivo della Befana annullati sempre per il maltempo a Lecco. Ad Onno, nel Comasco, annullato il presepe vivente, a Tradate, nel Varesotto, annullato il falò della Befana.

A Castellanza, invece, nonostante la pioggia le befane si sono calate, come da tradizione, dal campanile della chiesa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA