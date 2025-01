Donna accoltellata, marito già denunciato per maltrattamenti

L'arrestato a Seriate per aver ferito questa mattina la moglie con diverse coltellate inferte con un coltello da cucina era stato denunciato in passato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia e aveva terminato di essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento il primo ottobre 2024, anche a seguito della remissione di querela da parte della stessa moglie.

Il quarantanovenne, che era comunque stato condannato dal Tribunale di Bergamo per questi reati, viveva a Pedrengo, la moglie a Seriate dove è avvenuta l'aggressione. Ora l'uomo è in carcere a Bergamo.



