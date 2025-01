Fontana, i fatti di piazza Duomo sono di una gravità assoluta

"Quello che è successo in piazza Duomo" a Capodanno "non è una cosa che possiamo far finta di non vedere o sottovalutare. È una cosa di una gravità assoluta". Lo ha detto il presidente lombardo Attilio Fontana, a margine del pranzo benefico promosso dai City Angels, la Befana dei clochard.

"Queste persone che non intendono integrarsi con la nostra nazione, con i nostri valori, hanno fatto una sorta di dimostrazione plateale - ha aggiunto -. Era un tentativo di dimostrare una loro presa di posizione netta contro l'Italia, la Lombardia, Milano, e non possiamo fare finta di nulla.

Altrimenti significherebbe rischiare, per il futuro, di essere travolti da questa situazione".

In merito alle polemiche sulla istituzione delle zone rosse in città, Fontana ha difeso il provvedimento. "La questione delle zone rosse va sostenuta e difesa, è una iniziativa molto utile - ha concluso -. È chiaro che questa era la prima volta in cui veniva applicata e ci vorrà qualche aggiustamento".



