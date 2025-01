Donna accoltellata nel parcheggio di un supermarket, è grave

Intorno alle 9,15 di stamane una donna di 39 anni è stata accoltellata al culmine di una lite da un uomo nel parcheggio del supermercato Lidl di via Lombardia, a Seriate, in provincia di Bergamo. I due sarebbero stranieri. La donna ferita, sotto gli occhi attoniti e impauriti dei clienti del supermercato, è stata portata all'interno del market, dove le sono stati prestati i primi soccorsi e sarebbe riuscita a dire che ad aggredirla è stato il marito. In ambulanza è stata poi condotta all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. L'uomo, bloccato da alcuni passanti fra cui un militare fuori servizio, è stato portato dai carabinieri in caserma e arrestato.

