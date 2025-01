Verifiche della Polizia su presunte aggressioni in piazza Duomo

La Polizia di Stato sta cercando di contattare, per fare le opportune verifiche, la studentessa di Liegi che in un'intervista al quotidiano belga online Sudinfo, ha raccontato di aver subito con cinque suoi amici aggressioni fisiche e sessuali mentre festeggiava il Capodanno in Piazza Duomo a Milano.

Da quanto si è appreso, gli investigatori in vista degli accertamenti, hanno bisogno di sapere il luogo esatto dove sarebbero avvenute le violenze, per poi acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Al momento dai video già analizzati in cui si vede un gruppo di ragazzi stranieri che durante i festeggiamenti insultano le forze dell'ordine e lo Stato Italiano - ora sono indagati per vilipendio - non è emersa alcun episodio come quello che la giovane belga ha raccontato e su cui ora, però, gli investigatori intendono far luce ed eventualmente individuare i responsabili.

Per ora non risulta alcuna denuncia o segnalazione alla Procura. Come è stato riferito nessuno dei pubblici ministeri del pool antiviolenza e fasce deboli, guidato dall'aggiunto Letizia Mannella, ha ricevuto comunicazioni circa le violenze denunciate dalla studentessa e non risulta nemmeno che si sia rivolta, come lei stessa ha affermato, ad alcun agente della Questura impegnato a presidiare la piazza.



