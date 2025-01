Tamponamento fra due auto che vanno a fuoco su A/4, sei feriti

Sei persone sono rimaste ferite, e sono state trasportate in ospedale in codice giallo, in un tamponamento fra due auto che sono andate a fuoco e sono andate completamente distrutte. E' accaduto nel pomeriggio di oggi, verso le 16, sull'autostrada Milano-Torino (A/4), prima della barriera di Agrate Brianza (Monza).

Sul posto sono intervenuti una squadra del Comando di Monza e Brianza ed una del Comando Milano, oltre alle ambulanze e alle forze dell'ordine per i rilievi del caso. Gli automobilisti sono usciti dalle macchine autonomamente, prima che la situazione diventasse pericolosa.



