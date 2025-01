Gas Gpl fuoriuscito da cisterna, emergenza rientrata nel Pavese

E' rientrata l'emergenza scattata ieri sera, 4 gennaio, alla frazione Remondò del comune di Gambolò (Pavia), in Lomellina, in seguito alla perdita di 2.500 litri di gas Gpl da una cisterna che si trova in un'area privata. Verso mezzanotte i circa 200 residenti che erano stati fatti evacuare, a titolo precauzionale, hanno potuto fare ritorno nelle loro case.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pavia e delle altre sedi della provincia, oltre a quelli del Nbcr del comando regionale di Milano (il nucleo specializzato per le emergenze chimiche). Per eliminare il Gpl ancora presente nella cisterna (un gas altamente infiammabile) è stata effettuata una combustione controllata.

Per accogliere le persone evacuate durante l'intervento, il sindaco ha disposto l'apertura dell'oratorio.



