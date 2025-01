Accoltellato durante una lite, grave un 26enne nel Bresciano

Un ragazzo di 26 anni di origini indiane è rimasto ferito ad un braccio colpito da un connazionale durante una lite. È accaduto nella notte a Leno, nella bassa bresciana. I due giovani si sarebbero volutamente incontrati per un chiarimento dopo un precedente litigio quando è spuntato un coltello.

L'aggressore dopo aver colpito con un coltello il rivale è scappato mentre il giovane ferito è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Le forze dell'ordine sono sulle tracce del connazionale.



