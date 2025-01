2-1 al Monza, colpo salvezza del Cagliari

Colpo salvezza del Cagliari in casa del Monza. Finisce 2-1 la sfida dell'ora di pranzo della 19/a giornata di Serie A in favore della squadra di Nicola che, sotto di un gol dopo il rigore realizzato da Caprari in avvio (6'), è riouscita a ribaltare il risultato e strappare tre punti preziosi nella lotta per non retrocedere. Il pareggio arriva al 22' con Zortea. Nella ripresa la decide Piccoli all'11. I padroni di casa del nuovo tecnico Bocchetti restano anche in dieci dopo l'espulsione di D'Ambrosio.



