Vendeva carne in pessime condizioni, multato a Milano dai vigili

Vendeva all'interno di un'automobile carne in pessime condizioni di conservazione chiusa in buste di cellophane prive delle indicazioni. Per questo un uomo è stato sanzionato con una multa di 3mila euro dalla Polizia locale di Milano. Gli agenti hanno sequestrato, in seguito a dei controlli avvenuti nel primo pomeriggio nella zona di piazzale Corvetto-via Martini, oltre 100 chili di carne.

Sanzionato nella stessa località, rende noto il Comune, anche un venditore abusivo di olio motore. Anch'esso poneva in vendita i flaconi d'olio all'interno del baule di un'autovettura. Sono stati sequestrati oltre 70 litri d'olio per motore e diversi trapani. Il trasgressore ha ricevuto una multa di 3mila euro.





