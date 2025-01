Trovato il cadavere di un uomo in un torrente nel Pavese

Poco dopo le 13 di oggi, il cadavere di un uomo è stato ritrovato nelle acque del torrente Agogna nel territorio del comune di Lomello, in provincia di Pavia.

Sul posto sono subito intervenuti gli operatori del 118, che non hanno potuto far altro che accertare il decesso per cause ancora da stabilire, e i carabinieri.

Sono in corso accertamenti per risalire all'identità della vittima. Potrebbe trattarsi dell'anziano di 71 anni residente in paese e scomparso da alcuni giorni. A presentare denuncia di scomparsa è stato il figlio.

Nell'abitazione del 71enne sono stati ritrovati il suo telefonino e il portafogli. Da questa mattina erano in corso le ricerche del pensionato, con l'intervento della protezione civile e dei vigili del fuoco.



