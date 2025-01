Tenta rapina e picchia 2 passeggeri sul treno, arrestato a Monza

Un 18enne egiziano è stato arrestato nella notte del 3 gennaio scorso dalla Polizia di Stato, all'interno della stazione ferroviaria di Monza, per aver aggredito e tentato di rapinare due persone a bordo di un treno regionale della linea Lecco-Milano Porta Garibaldi. La richiesta di soccorso al 112 da parte di un passeggero aggredito, un 23enne, ha fatto partire l'intervento degli agenti. Il giovane è stato raggiunto dai poliziotti appena il convoglio si è fermato a Monza e ha raccontato di essere stato avvicinato dal 18enne che con la scusa di chiacchierare ha cercato di strappargli lo zaino e, non riuscendoci, lo ha aggredito a calci. Lo stesso rapinatore ha poi tentato di strappare la borsa a un altro viaggiatore, un 22enne, colpendolo poi a pugni.

I poliziotti, dopo aver raccolto la testimonianza, sono saliti sul treno e hanno rintracciato l'aggressore che nel frattempo si era chiuso in un bagno in fondo al treno e che è stato arrestato.



