Nicola, 'al Cagliari servono pepe e risultato"

"Al Cagliari serve pepe". Una figura retorica, ma anche un acronimo: "E cioè- ha spiegato l'allenatore del Cagliari Davide Nicola alla vigilia della delicatissima trasferta a Monza- perseveranza, energia, pazienza ed equilibrio. Al Cagliari servono queste qualità. Occorrono prestazione e risultato, due elementi che non si devono scindere. Dobbiamo essere sempre più cinici: capire quando si deve fare male all'avversario. Ecco, la partita con il Venezia è un esempio di che cosa dobbiamo migliorare: con quel tipo di partita è assurdo non portare niente a casa".

Mercato? "Non mi interessa - ha detto - chi si fa condizionare non è un professionista di livello. E non vedo in questa squadra situazioni di questo genere. Scuffet? Farà una grande partita, ci mancherebbe altro". Una partita che può essere delicata anche per la panchina: "Io in discussione? - ha detto - Ma io allora sono tutta la carriera in discussione. La verità è che sono sempre focalizzato su ciò che stiamo facendo: mi dedico anima e corpo all'obiettivo da raggiungere. Sono convinto che lavoro e dedizione pagheranno: ci manca la capacita di dare valore alla prestazione".

"Noi dobbiamo essere attaccati alla prestazione e concentrati su noi stessi", ha detto sul Monza. Partita spareggio: "Macchè spareggio- ha detto- ci sono ancora venti partite da giocare.

Magari è uno scontro importante per un bilancio, alla fine dell'andata, sulle partite con squadre che come noi giocano per la salvezza. Dobbiamo partire dalla consapevolezza che ci sarà da lottare sino alla fine. E proprio questa consapevolezza ci può dare ulteriore energia". Sui singoli. "Pavoletti? È possibile che giochi. Prati? Sa benissimo cosa penso di lui, mi piace molto. Gioca in un reparto molto competitivo. Zappa? Se è uomo mercato non mi interessa, per me è un giocatore importante".



