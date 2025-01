Morto Sancassani, proprietario del cinema Mexico di Milano

È morto Antonio Sancassani, storico proprietario del cinema Mexico di Milano, che aveva fondato nel 1980.

Sancassani, che aveva 82 anni ed era ammalato da tempo, aveva ricevuto anche l'Ambrogino d'Oro nel 2011, massima onorificenza del Comune di Milano. Era molto noto, anche oltre i confini dell'Italia, per aver tenuto in cartellone per quarant'anni il 'Rocky Horror Picture Show', una festa ad ogni proiezione con il pubblico a ballare e cantare i brani del musical.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. "È morto Antonio Sancassani, favoloso combattente del cinema Mexico di Milano" scrive Angela, utente di X. "Per un momento nel mondo tutti i proiettori hanno smesso di funzionare".

Il cinema oggi è chiuso per lutto, reso noto anche esponendo un cartellone sulle locandine dei film e attraverso un messaggio della segreteria telefonica.



