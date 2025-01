Incendio in una casa nel Pavese, un'anziana intossicata

Una 78enne è stata trasportata al Policlinico San Matteo di Pavia, dopo essere stata coinvolta in un incendio divampato nella notte in un'abitazione di San Genesio ed Uniti, a pochi chilometri da Pavia. Le fiamme sono divampate verso le 4 causando danni a tre appartamenti. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco. Gli abitanti degli alloggi interessati sono stati evacuati. Una di loro, la pensionata 78enne, è stata portata al pronto soccorso per aver respirato per alcuni secondi il fumo. Le sue condizioni non sono preoccupanti.

Dai primi accertamenti sembra che l'incendio sia stato provocato da cause accidentali.



