Bocchetti, Cagliari fondamentale per dare una scossa

"La gara di domani non è uno spareggio, è una partita fondamentale per dare una scossa, per far vedere che siamo vivi e far sapere che lotteremo fino alla fine": così Salvatore Bocchetti, tecnico del Monza, alla vigilia della sfida dell'U-Power Stadium contro il Cagliari.

A Parma il Monza ha incassato la rete della sconfitta all'ultimo minuto: un episodio che può aiutare la squadra biancorossa a trovare la scintilla per sollevarsi dall'ultimo posto: "La squadra già dal giorno dopo ha reagito alla grande.

Voglio che questo spirito si ripeta in ogni gara - dice ancora Bocchetti -: siamo in basso, ma deve essere la prerogativa per lottare e uscire tutti insieme da questa situazione. Contro il Cagliari sarà una partita difficile, il primo step da mettere giù per accendere la scintilla che poi diventi fuoco. Tra le mura amiche dobbiamo costruire la nostra salvezza: domani bisogna fare tutto e di più, l'ambiente è carico. Avverto l'adrenalina che domani metteremo in campo".

Contro il Cagliari il Monza ha trovato l'ultima vittoria in casa in Serie A, quasi 10 mesi fa, firmata da Daniel Maldini, che ora non sta attraversando un grande momento: "A Parma ha fatto una grande gara, ha creato tanto anche se, chiaro, per un attaccante la cosa fondamentale è il gol. Puntiamo tanto su di lui". Ancora in dubbio la presenza di Georgios Kyriakopoulos e Dany Mota: per loro sarà decisiva la rifinitura.



