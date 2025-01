Un incendio si è sviluppato stamani in un capannone edile di viale Sarca alla periferia di Milano e per cercare di domarlo sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili dei fuoco, considerato che nello stabile sono presenti bambole di Gpl e altro materiale potenzialmente pericoloso.

Le fiamme hanno causato una nube di fumo visibile ad alcuni chilometri di distanza Non risultano coinvolte persone.



