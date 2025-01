Autocisterna perde acido solforico per strada nel Milanese

I vigili del fuoco di Lodi sono intervenuti stamani lungo la strada provinciale 17 a Cerro al Lambro, in provincia di Milano, per la perdita di acido solforico da due cisterne di un mezzo pesante Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sta operando il nucleo specializzato Nbcr (nucleare-biologico-chimico-radiologico) proveniente da Milano, con due mezzi.

Gli specialisti stanno provvedendo al travaso della sostanza chimica, alla bonifica e alla messa in sicurezza dell'area coinvolta. Per consentire le operazioni è stata disposta la chiusura di due strade provinciali, la 17 e la 165.



