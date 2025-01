Monza, Djuric pronto al rientro contro il Cagliari

Il Monza comincia il suo 2025 ospitando il Cagliari, in uno scontro diretto da non sbagliare nella lotta salvezza. Contro i sardi, nel marzo scorso, la squadra biancorossa ha trovato il suo ultimo successo casalingo: da allora, quasi 10 mesi senza più trovare i 3 punti all'U-Power Stadium. Un'astinenza troppo lunga che Salvatore Bocchetti spera di spezzare nel debutto casalingo di fronte al suo nuovo pubblico.

Assente per squalifica Pablo Marì, dopo la sconfitta a Parma il tecnico spera di recuperare almeno uno tra Dany Mota e Kyriakopoulos. In attacco, Gianluca Caprari e Daniel Maldini alle spalle di Milan Djuric che si candida a una maglia da titolare dopo l'infortunio.



