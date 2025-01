Milan: Conceiçao 'parole non contano, servono risultati'

"Possiamo solo lavorare: le parole non contano niente, in questi grandi club contano i risultati. E il risultato che cerchiamo è vincere domani": è la carica del tecnico del Milan Sergio Conceiçao alla vigilia della sfida contro la Juventus in Supercoppa. L'allenatore portoghese non vuole essere paragonato ad altri tecnici: "Ho grande rispetto per tutti, poi il calcio è diverso per tutti. Conte, Simeone e Allegri hanno già fatto tanti anni di livello. Io devo portare risultati al Milan, se no parlare non serve a niente. Dobbiamo reagire".



